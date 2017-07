30 Jahre Tolomeo

Die Tolomeo steht in Hotellobbys, in Wohnhäusern, Bürogebäuden und Shops, sie strahlt in Deutschlands «Tatort»-Krimis und sogar im britischen Kinomagnet «James Bond 007: Skyfall»: Die Tolomeo scheint überall und ist einer der meistverkauften und beliebtesten Designklassiker der Welt.

1986 entwarf De Lucchi gemeinsam mit, Giancarlo Fassina die Schreibtischleuchte Tolomeo. Ernesto Gismondi, Gründer und Präsident von Artemide, erkannte das Potential der Leuchte und begann im folgenden Jahr mit ihrer Produktion.

Der Clou der Leuchte ist bis heute seine hohe Multifunktionalität: Zum einen lässt sich die Tolomeo über einen Drahtseilzug im Arm stufenlos bewegen. Zum anderen konstruierte De Lucchi den Leuchtenkopf so, dass sich dieser um die eigene Achse, also um 360 Grad, drehen und mit einem Handgriff in jeder Position fixieren lässt. Das Resultat: ein einmaliger Bewegungsradius, mit dem die Tolomeo das Licht ganz nach den persönlichen Vorlieben auf der Arbeitsfläche verteilt.

Im Laufe ihrer Geschichte hat die Tolomeo ihre Fähigkeit zur Transformation bewiesen. Es entwickelte sich eine ganze Leuchtenfamilie – von der kleinen Tolomeo micro zur mini über midi bis hin zur Tolomeo XXL. Neben den Ausführungen mit Tisch- oder Standfuss gibt es die Tolomeo auch mit einer Tischklemme, Schraubbefestigung oder einer Wandhalterung. Die Tolomeo wird wahlweise in einer Version mit integrierter LED geliefert oder kann in einer weiteren Version individuell mit einem Leuchtmittel bestückt werden. Auf Wunsch gibt es die Modelle mit Dimmer und Bewegungssensor.

Mit der Zeit hat die Tolomeo auch Farbe bekommen. Begonnen mit poliertem Aluminium erstrahlt sie nun neben Orange, Blau und Rot unter anderem auch in Gold. Auch der Schirm hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Neben Metall sind beispielsweise die Schirme der Tolomeo Basculante entweder mit Pergament oder Seidensatin bezogen.

