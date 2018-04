30 Jahre Neue Werkstatt

1988 gegründet, ist die Neue Werkstatt heute als Kompetenzzentrum für Licht und Beleuchtung etabliert. Ihr 30-jähriges Bestehen feiert die Neue Werkstatt mit zwei Tagen der offenen Tür am 27. und 28. April in Winterthur. Mit Speis und Trank, Gesprächen und Musik sowie na­türlich mit «Licht-Blicken» in Form von leuch­tenden Exponaten, beeindruckenden Lichtspielen und Experimenten sowie mit einer Feuershow am Freitagabend. Alle Leser sind herzlich eingeladen!

| | www.neuewerkstatt.ch

