20 Jahre SUPSI

Lange gab es im Tessin keine universitäre Ausbildung für angehende Baufachleute; diese studierten an der ETH in Zürich oder Lausanne. Dies änderte sich, als 1996 die «Università della Svizzera italiana» USI gegründet wurde. Gleichzeitig mauserte sich die ehemalige «Scuola Tecnica Superiore» in die heutige SUPSI, ein Kompetenzzentrum mit diversen Studiengängen, Weiterbildungsangeboten und angewandter Forschung. Wie wirken die beiden Institutionen zusammen? In welche Richtungen wollen sie sich in Zukunft weiterentwickeln? In der aktuellen Ausgabe beleuchtet unsere Schwesterzeitschrift Archi die Rolle der SUPSI im Kontext der Schweizer Baukultur.

