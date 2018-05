20 Jahre CHGEOL

Der Dachverband der Schweizer Geologen, CHGEOL, wird 20 Jahre alt. Ursprünglich nahmen verschiedenen Fachvereine die Interessen der Geologen wahr. Mit Gründung des Schweizerischen Geologenverbands CHGEOL entstand 1998 erstmals ein übergeordneter Berufsverband für Geologen in Praxis, Forschung und Verwaltung. Heute wird der CHGEOL von Bund, Kantonen, Politik sowie Verbänden als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen. Zudem bekennt sich der CHGEOL zur Partnerschaft mit anderen Planerverbänden. Er engagiert sich deshalb nicht nur als Fachverein in der SIA-Berufsgruppe Umwelt, sondern auch in bauenschweiz, dem AföB und weiteren Kooperationen.

Am 15. März 2018 hat der CHGEOL in einer zweitägigen Generalversammlung mit Politik, Kunst, Speis und Trank sein Jubiläum gefeiert.

