19 Anekdoten zum Jubiläum der AIT

Zum 125-jährigen Jubiläum der Zeitschrift AIT hat die Redaktion den zweiten Band der Reding-Brüder publiziert. Die Kolumnisten erfreuen mit ihren kurzweiligen Anekdoten rund um das Thema Wohnen (und manchmal auch abseits von diesem) allmonatlich die Leserschaft der AIT. Tiefsinnig, humorvoll, nachdenklich, ärgerlich, sinnstiftend oder schlicht unterhaltsam erzählen sie 19 Episoden aus ihrem Leben und dem der anderen. Sie eröffnen eine neue Blickweise auf plötzlich nicht mehr so alltäglich wirkende Situationen. «Kann ein Haus etwas dafür, was hinter seinen Wänden geschieht?», lautet die rhetorische Frage von Dominik zum Artikel in der Berliner Presse am 6. Juni 2012 über einen Mord im Ungershaus an der Köthener Strasse 35 in Berlin. «Natürlich nicht. Oder doch? Wir haben diese Bauten gehasst, damals, im Architekturstudium Ende der 1980er-Jahre. Die ganze Postmoderne mit ihren Waschbetonsäulen, aufgeklebten Fensterkreuzen, Verblendklinker-Orgien und verschwurbelten Grundrissen voller ‹Loggien› und ‹Wintergärten›, die sich bestenfalls zum Sperrmüll-Abstellen eigneten.» Wenn ich die Geschichten lese, fällt es mir schwer, nicht direkt in eine Diskussion mit den Autoren einzusteigen. Man bekommt das Gefühl, als sei man dabei gewesen – und das in nur wenigen Absätzen. Ich bin mir sicher, das Buch wird meinen Nachttisch so schnell nicht verlassen.

Angaben zur Publikation

Dominik und Benjamin Reding: Coming Home. Verlagsanstalt Alexander Koch, 2017, 208 S., 12 × 16.5 cm, gebunden, ISBN 978-3-87422-001-9, 14.80 Euro Bücher bestellen

Schicken Sie Ihre Bestellung unter Angabe Ihrer Postadresse an leserservice@tec21.ch. Für Porto und Verpackung werden pauschal Fr. 8.50 in Rechnung gestellt.