12 Views of Venice

Die Ausstellung präsentiert Zeichnungen von 37 Architekturstudierenden der ETH Zürich, der Universität Tsukuba und der University of Queensland, die an der Architec­tural Ethnography Summer School auf der 16. Architekturbiennale in Venedig teilgenommen haben. Das Ergebnis ist ein Stadtporträt, das uns eine neue ­Vorstellung von Ve­nedig vermittelt. Es werden Ver­bindungen zwischen touristischen Schauplätzen und den Orten der Einheimischen, zwischen den Konflikten des Alltags und alten Traditionen geschaffen.

Ort: ETH Zürich, Hönggerberg, Foyer

Weitere Infos: ausstellungen.gta.arch.ethz.ch