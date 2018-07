100 Jahre Kaldewei

Vor hundert Jahren, im Oktober 1918, meldete Klempnermeister Franz Kaldewei beim Gewerbeamt den Betrieb einer kleinen Blechwaren­fabrik im westfälischen Ahlen an. Damit legte er den Grundstein für ein Unter­nehmen, das sich über vier Generationen hinweg zu einem weltweit erfolgreichen Hersteller von Badewannen, Duschflächen und Waschtischen aus Stahl­email entwickelt hat. Bereits anfangs der 1930er-Jahre wendete sich Kaldewei dem Sa­nitärmarkt zu. Investitionen in ein eigenes Emaillierwerk und eine Emailschmelze sorgten früh dafür, dass Kaldewei seine Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette selbst ­herstellen konnte. 1934 schlug die Geburtsstunde der ersten, noch aus mehreren Teilen zusammengeschweissten Kaldewei-Badewanne. 1957 nahm das Unternehmen die weltweit erste hydraulische Badewannen-Pressenstrasse in Betrieb. Und 1972 war Kaldewei der erste deutsche Sanitärindustriebetrieb, bei dem in der Serienfertigung Roboter zum Einsatz kamen.

Das aktuelle Sortiment umfasst über 600 Duschflächen, Badewannen und Waschtische.

