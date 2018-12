100 Jahre Bauhaus

Konzert, Installation, Theater, Tanz, Diskurs, Workshop und Club: Das neuntägige Festival bietet in einer Vielzahl von Formaten neue Begegnungen mit der Bauhaus-Bühne. Mit Lust und Neugier sollen die herausragenden historischen Zeugnisse des Bauhauses sowie die Spuren und Impulse dieser Kunstform für unsere Gegenwart und Zukunft neu entdeckt und erkundet werden. In Anlehnung an die Bauhauswoche und die legendären Bauhausfeste soll eine kreative Atmosphäre des Experimentierens und Forschens, des Lehrens und Lernens, des Mitmachens und Weiterdenkens entstehen.

Ort: Akademie der Künste, Berlin

Weitere Infos: www.bauhausfestival.de